Controlli della polizia per la notte di Halloween: “Nessuna situazione di pericolo”

Effettuati 8 posti di controllo e controllati 100 veicoli

Pubblicato da: redazione | Sab, 1 Novembre 2025 - 19:28
Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti in occasione dei festeggiamenti di Halloween, in conformità agli indirizzi formulati in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi nei giorni scorsi, sono stati identificati tre minori, quali possibili responsabili di condotte illecite e atti vandalici commessi ai danni di mezzi pubblici. Uno è stato trovato in possesso anche di materie esplodenti.

A partire dal pomeriggio del 31 ottobre u.s. proseguendo nel corso della serata e della notte, sono state impiegate complessivamente 47 pattuglie tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto delle unità cinofile.

L’attività di controllo ha interessato le principali aree del centro cittadino e le zone della movida, nonché le aree periferiche di San Paolo, San Pio, Ceglie del Campo e Carbonara, maggiormente frequentate dai giovani.
159 le persone identificate, di cui 44 con precedenti di polizia; effettuati 8 posti di controllo e controllati 100 veicoli; 3 sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della Strada. 2 le persone denunciate in stato di libertà.

Grazie alla costante presenza delle pattuglie e alla collaborazione con le altre Forze di Polizia, sono stati contenuti episodi di particolare rilievo e non si sono registrate situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, così da consentire alla collettività di trascorrere la serata di Halloween in tranquillità e in sicurezza.

