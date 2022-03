Si conferma la Finlandia il paese più felice del mondo. Lo dice il nuovo World Happiness Report 2022, pubblicato dal Development Solutions Network e curato da sei professori di alcune delle più illustri università di tutto il mondo, dalla University of British Columbia all’Università di Oxford. Scende dal 25esimo al 31esimo posto, l’Italia che si piazza dopo la Romania, la Spagna e l’Uruguay.

Realizzato grazie ai dati del Gallup World Poll, del World Risk Poll della Lloyd’s Register Foundation e ai dati sulla soddisfazione della vita, raccolti durante il 2021 come parte del Covid Data Hub, il World Happiness Report 2022, anche quest’anno – come lo scorso – ha dovuto affrontare una sfida unica nel tentativo di capire quale effetto ha continuato ad avere la pandemia. Il report ha cercato di rispondere ai tassi di mortalità diversi nel mondo. Il dato è infatti molto più alto in America e in Europa rispetto ad Asia, Australia e Africa. I fattori determinanti includono: l’età della popolazione, l’essere un’isola o meno, la prossimità ad altre zone altamente infette. Alcune differenze culturali, inoltre, hanno ulteriormente contribuito a modificare il tasso: la fiducia nelle istituzioni pubbliche; la conoscenza maturata in epidemia precedenti; la disuguaglianza nel reddito; la presenza di una donna come capo del governo e persino la probabilità di ritrovare i beni smarriti, come un portafoglio. Tutti elementi questi che in Italia, dati alla mano, convincono sempre meno.

