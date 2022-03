“Appena due anni fa, l’impensabile è diventato quotidianità. Il lockdown, le mascherine, il terrore del contagio. I cimiteri in affanno. Le bare portate via da Bergamo con i camion dell’esercito. E le persone a noi care che, purtroppo, ci hanno lasciato”. Così la Regione Puglia dedica “un pensiero ai 7.850 pugliesi che non ci sono più. E alle oltre 6 milioni di persone nel mondo che non ce l’hanno fatta”.

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato come la “La data del 18 marzo 2020 rimane incisa nella memoria degli italiani. Una immagine, quella dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano le vittime falcidiate da un virus allora ancora sconosciuto, che racchiudeva il dramma dell’intera pandemia. Alla memoria delle vittime ci inchiniamo. Nel dolore dei loro familiari si riconosce l’intera comunità nazionale”.