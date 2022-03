Il 19 marzo i falò diventano i protagonisti delle tradizioni pugliesi. Proprio in occasione della festa di San Giuseppe e della festa del papà infatti le tradizioni incontrano la fede. Con il fuoco si celebra non solo la figura del santo, ma anche la fine dell’inverno e l’arrivo della bella stagione. Sono tantissimi i comuni del barese che portano avanti questa tradizione, in onore di San Giuseppe.

Nel centro storico di Monopoli ci sarà musica ed animazione. I falò saranno localizzati in Largo Plebiscito, Via Cavaliere, Largo San Salvatore, Piazza Garibaldi, Piazza Palmieri, Largo Castello, Largo Santa Maria, Largo San Giovanni, Porta Vecchia, Largo Vescovado, Via Perrini e Vico Alba.

La serata sarà allietata dalle live band in Largo Castello (Gaetano Tasselli e La La Band) e a Palazzo Martinelli (Gruppo Tammorra Felice) e dal “balcoscenico”, cioè con le band sui balconi, di via Garibaldi, via Porto, via Comes, Largo Porta Vecchia e Largo San Giovanni. E, poi, gli spettacoli itineranti con Vaga Band, sbandieratori, tamburi, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, serpenti e animazione per bambini. Sono previsti due falò tradizionali nelle contrade anche di Cozzana e L’Assunta.

A Polignano invece ci saranno due falò -in Piazza dell’Orologio nel Centro Storico e a largo Gelso- e stand per i cibi tradizionali. Altre eventi saranno organizzati a Bitritto e a Noicattaro.