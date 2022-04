Una brutta notizia per il quartiere San Paolo e le centinaia di persone che usufruivano dei servizi dello Sport Club di piazza Europa. La struttura avrebbe comunicato che da lunedì chiuderà. “Oggi sono molto arrabbiato e deluso – commenta Onofrio Poliseno, presidente Sport e Cultura del Terzo Municipio – se fosse vero non si può chiudere dall’oggi a domani una struttura sportiva che per me e i cittadini è il cuore pulsante del quartiere San Paolo. Chiedo ancora una volta all’assessore Pietro Petruzzelli , al sindaco Antonio Decaro di adoperarsi in merito, in quanto ci sarà una ricaduta sociale non indifferente. Ieri da quello che si apprende tutti i dipendenti hanno avuto questa triste notizia e hanno informato con il cuore a pezzi tutti i corsisti facenti parte della struttura. Mi auguro che si risolva il prima possibile questa situazione al fine di preservare i posti di lavoro a tutti i dipendenti e non allontanare i cittadini dal nostro territorio”. Il problema è rappresentato anche delle decine di abbonamento sottoscritti: nessuno sa che fine faranno o se saranno rimborsati.

Sulla questione interviene l’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli. “Il Comune non c’entra nulla – spiega – chiaramente è un problema che non possiamo ignorare per il ruolo che quella piscina e quella palestra ha all’interno del quartiere. Dobbiamo capire cosa fare, per trovare una soluzione che è legata al fatto di non privare il territorio di una funzione importante come la palestra e la piscina”. (foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.