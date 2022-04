L’AMTAB S.p.A. informa che, in riferimento ai provvedimenti adottati dalla Ripartizione di Polizia Municipale e Protezione Civile con ordinanza n°2022/01010-2019/220/00182 del 28 marzo 2022 per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva denominata “GIRO D’ITALIA DI HANDBIKE”, domenica 03 aprile 2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e comunque sino al termine delle esigenze i bus delle linee 2, 2/, 10, 12 e 42 effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

linea 2 – in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via G.co Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via

Peucetia, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 2 – in direzione Via Mimmo Conenna: i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour, svolteranno a sinistra per via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

linea 10 – in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza L.gi di Savoia, svolteranno a destra per via Carulli, piazza Carabellese, via G.co Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del percorso ordinario; in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 12 – in direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus giunti in Corso Cavour proseguiranno per via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Matteotti, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario; in direzione piazza Moro: i bus giunti sul lungomare Perotti, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, con ripresa del percorso ordinario;

linea 42 – in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in piazza Massari,

svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a

sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via

Dalmazia, via Matteotti, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti su lungomare Perotti, svolteranno a sinistra

per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, a sinistra per via

Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario.

