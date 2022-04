La città dice addio ad un altro pezzo di storia. Nella mattinata di oggi, la ruspa, si è portata via ricordi lunghi oltre 20 anni, demolendo definitivamente il Sestriere, pub storico situato in via Giuseppe Di Vittorio.

Il pub aveva chiuso già nel 2019. Il 22 ottobre, in particolare, la direzione aveva comunicato con un post sui social che il pub, dopo 25 anni, avrebbe ceduto l’attività. Già allora fu un colpo durissimo per la cittadinanza, soprattutto per i clienti affezionati che si riunivano lì quasi ogni sera per assaggiare pietanze particolari e vivere momenti conviviali. Oggi, con la sua demolizione, è tramontata anche la speranza che potesse riaprire.

Al suo posto, o meglio, al posto di un luogo che ormai da anni era vuoto e privo di quel fermento tipico della movida, prossimamente sorgerà un parcheggio coperto. Non si tratta di un caso isolato, già negli scorsi giorni i cittadini del Municipio V, in particolare di Palese, hanno dovuto salutare un altro palazzo storico. Sempre in quell’occasione, in tanti, hanno ricordato che giorno dopo giorno, il volto della città sta cambiando costringendo sempre più spesso a dire addio a ville, pub, ma anche palazzi e luoghi storici.

