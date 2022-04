“Spesso mi lamento degli atti vandalici nella nostra città. Questa volta, come potete vedere, il canestro del Parco Rossani non è stato danneggiato ma montato male in partenza. Non era un atto vandalico”. Lo ha scritto sui social il sindaco di Bari, Antonio Decaro, allegando alle sue parole un video.

Nelle immagini, si nota chiaramente che un cittadino, mentre è intento a giocare a basket, resta quasi sorpreso nel momento in cui il canestro viene divelto in seguito al lancio della palla. Negli scorsi giorni, si erano susseguite voci in merito alla possibilità che il canestro del nuovo parco fosse stato rotto dai vandali, tematica all’ordine del giorno in quanto, proprio pochi giorni dopo l’inaugurazione, non erano mancati nè atti di vandalismo, nè atti di violenza. A segnalarlo i cittadini, fortemente preoccupati per quella che è una problematica ormai quotidiana.

“Credo sia giusto dirlo ai cittadini e chiedere scusa – ha detto infine Decaro sottolineando che, nella serata di ieri, la ditta della manutenzione è intervenuta per fissarlo per bene. Foto screen video https://www.borderline24.com/wp-content/uploads/2022/04/48472958_390884182606664_4425980259064801435_n.mp4

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.