Ricorre domani il 170° Anniversario della Fondazione della Polizia: quest’anno, la cerimonia si svolgerà martedì 12 aprile e a a Bari si celebrerà all’ospedale Policlinico.

Dalla mattina, nel piazzale a cui si accede dall’ingresso pedonale di piazza Giulio Cesare, saranno presenti la Lamborghini della Polizia di Stato ed alcuni stand delle nostre specialità e, nello spazio antistante l’Aula Magna della Scuola di Medicina, una piccola mostra della Polizia Scientifica. Alle 10.30, presso l’Aula Magna “G. De Benedictis” della Scuola di Medicina, alla presenza delle più alte Autorità Civili, Militari e Religiose provinciali, avrà inizio la cerimonia.

Non è casuale la scelta della location, che vuole essere un omaggio nei confronti di medici, infermieri e personale sanitario, anche della Polizia di Stato, che in oltre due anni di emergenza pandemica hanno lavorato con professionalità e devozione per il bene della collettività. Durante la cerimonia saranno premiati i poliziotti che si sono particolarmente distinti in operazioni di polizia e di soccorso.

Al termine della cerimonia, presso il Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica del Policlinico, saranno distribuiti dei doni della Polizia di Stato per i piccoli degenti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.