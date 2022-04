Cinquanta chili di rifiuti raccolti in 27 sacchi. Questo il “bottino” della giornata di pulizia organizzata in occasione della “Settimana blu 2022” dall’associazione residenti di San Cataldo. A ripulire la spiaggetta del lungomare Starita tanti volontari delle associazioni RetakeBari, ApS Genitori Marconi , ANT, Comprensivo Scuola Duse, TN di Tina Ottavino, i ragazzi e le ragazze della parrocchia di San Marcello, AMICAR , associazione IX Maggio , con il supporto dell’AMIU e della Capitaneria di Porto. In spiaggia e sul lungomare è stato trovato di tutto: pezzi di polistirolo e di plastica, una boa, uno pneumatico e alcune bottiglie di vetro.

