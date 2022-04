Attimi di paura alla pineta di San Francesco, a Bari. Uno dei pannelli che circonda la pista di pattinaggio si è staccato improvvisamente e ha rischiato di ferire una bambina di 6 anni.

Lo racconta, con rabbia, la mamma della piccola al sindaco Antonio Decaro. “Deve provvedere a far sistemare la pista di pattinaggio. Oggi uno di questi pannelli è caduto addosso a mia figlia e per giunta sono molto pesanti. Pensi se ci fossero stati bimbi più piccoli. Mia figlia ha sei anni e indossava tutte le protezioni compreso il casco eppure si è un fatta male”.

La piccola ha fortunatamente riportato qualche graffio. “Meno male come è andata – continua la mamma – quel pannello era solo poggiato. È caduto addosso a mia figlia ed io ho chiesto aiuto ad altre persone per sollevarlo e liberare mia figlia. Bisogna subito intervenire. Se ci fosse stato un bimbo più piccolo poteva finire peggio”. Tanta paura quindi per la piccola e la mamma. “Chiedo al Comune di fare qualcosa subito e di mettere in sicurezza non solo la pista ma anche la pineta che è davvero abbandonata”, conclude.

