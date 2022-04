Nella giornata di domenica 10 aprile, in occasione della “Processione delle Palme”, della “Commemorazione ingresso di Gesù in Gerusalemme” e della manifestazione sportiva “Vivicittà 2022” potrebbero esserci alcuni disagi e cambiamenti sulle corse dei bus Amtab.

In particolare, per consentire il regolare svolgimento della “Processione delle Palme” che interesserà diverse pubbliche vie nel quartiere San Paolo – Bari, domenica potrebbero verificarsi disagi nella circolazione e ritardi sugli orari previsti per i bus delle linee 16 e 53 che percorrono le vie limitrofe interessate dalla manifestazione religiosa.

La manifestazione interesserà nello specifico le seguenti pubbliche vie: via Candura, via Ciusa, piazzetta Semeria. Al fine di limitare l’eventuale disagio all’utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto.

Inoltre, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione religiosa “Commemorazione ingresso di Gesù in Gerusalemme” a Palese – Macchie, sempre domenica, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e comunque fini al termina dei lavori, i bus delle linee 16 e 33 effettueranno le seguenti variazioni di percorso: linea 16 in direzione Piazza Moro: i bus in partenza dall’aeroporto raggiungeranno la rotatoria di via D’Annunzio, effettueranno l’inversione di marcia e ritorneranno sulla stessa via, con ripresa del percorso ordinario (non transitano in Palese Macchie); in direzione viale Ferrari – Aeroporto: i bus effettueranno il percorso ordinario. Linea 33: in direzione via della Lealtà – Q.re S. Pio: i bus giunti in via D’Annunzio impegneranno lo svincolo della S.S. 16 bis – uscita per Palese, proseguiranno per via Nazionale, via Napoli, con ripresa del percorso ordinario (non transitano in Palese Macchie); in direzione viale Jacobini Z.I.: i bus impegneranno lo svincolo Aeroporto della S.S. 16 e proseguiranno per via D’Annunzio, con ripresa del percorso ordinario (non transitano in Palese Macchie).

La città, oltre alle manifestazioni religiose, dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria, si prepara ad accogliere anche la manifestazione sportiva Vivicittà. Lo ha ricordato l’assessore all’ambiente e allo sport Pietro Petruzzelli, presentando sui social l’arco di partenza e arrivo della manifestazione, contraddistinta dai colori della bandiera della pace.

“Domenica migliaia di donne e uomini passeranno al di sotto di quest’arco perché correranno la corsa dei baresi, la prima dopo due anni – ha scritto Petruzzelli – ricordo ai ritardatari come me è ancora possibile iscriversi al villaggio di parco 2 giugno dalle 9.30 alle 19. Aiutatemi a spargere la voce” – ha concluso.

Per quanto riguarda la manifestazione sportiva, l’Amtab informa che al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione (che interesserà diverse vie pubbliche) sempre nella giornata di domenica, a partire dalle ore 09:15 e sino al termine della manifestazione potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee che percorrono le vie limitrofe interessate dalla stessa.

L’evento avrà inizio a partire dalle ore 9.30. Due le iniziative in programma: una corsa competitiva da 10 chilometri e una passeggiata ludico-motoria da 4 chilometri. Di seguito i percorsi: percorso 10 km; viale della Resistenza; largo 2 Giugno; viale della Repubblica; viale Unità D’Italia (contromano); cavalcavia XX Settembre (contromano); corso Cavour (contromano); corso Vittorio Emanuele II; piazza Massari (contromano); corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo; lungmarere Imperatore Augusto, piazzale IV Novembre; lungomare A. Di Crollalanza; piazza A. Diaz; lungmare N. Sauro; piazza A. Gramsci; cavalcavia G. Garibaldi (contromano); via Apulia; via Peucetia; via Magna Grecia; cavalcavia Padre Pio; via Omodeo (contromano il tratto finale); via S. Jacini (contromano); via della Resistenza (contromano); arrivo complanare viale Einaudi.

Percorso 4 km: partenza viale della Resistenza; largo 2 Giugno; viale della Repubblica; inversione di marcia all’altezza di via Volta e ritorno su viale della Repubblica; largo 2 Giugno; via della Resistenza (contromano); arrivo complanare viale Einaudi. Per quanto riguarda le limitazioni al traffico e alla sosta stabilite previste con apposita ordinanza dalal Polizia locale per consentire lo svolgimento dell’evento: dalle ore 00.01 del giorno 8 aprile 2022 alle ore 14.00 del giorno 10 aprile 2022, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata su viale della Resistenza, ambo i lati; viale L. Einaudi, per un tratto di 50 metri sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzatti.

Il 10 aprile 2022: dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade: viale della Resistenza, ambo i lati; su viale L. Einaudi, per un tratto di mt. 50 sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzatti; Dalle ore 9.15, relativamente al passaggio dei concorrenti e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di circolazione su viale Einaudi, tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza; viale della Resistenza; largo 2 Giugno; viale della Repubblica, ambo le carreggiate; viale Unità D’Italia, carreggiata con senso di marcia da cavalcavia XX Settembre a via Volta. Ma non solo.

Le altre vie interessate dalla manifestazione saranno il cavalcavia XX Settembre; corso Cavour, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a cavalcavia XX Settembre; corso Vittorio Emanuele II; piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Veneto a corso Vittorio Emanuele II; corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo; lung.re Imp. Augusto; piazzale IV Novembre; lung.re A. Di Crollalanza; piazza A. Diaz, carreggiata compresa tra piazzale Giannella ed il passeggiatoio alberato; lung.re N. Sauro; piazza A. Gramsci, carreggiata compresa tra lung.re N. Sauro ed il prolungamento di via Di Vagno; cavalcavia G. Garibaldi, carreggiata con senso di marcia da via Apulia a via Di Vagno; via Apulia, carreggiata con senso di marcia da via Aristosseno a cavalcavia Garibaldi; via Peucetia, carreggiata senso di marcia da via Apulia a via Magna Grecia; via Magna Grecia, carreggiata senso di marcia da via Peucetia a cavalcavia Padre Pio; cavalcavia Padre Pio, carreggiata senso di marcia da via Magna Grecia a via Omodeo; via Omodeo, nello specifico la carreggiata con senso di marcia da via Amendola a via Salvemini (carreggiata con senso di marcia da via Salvemini a via S. Jacini); via S. Jacini; Prolungamento di via S. Jacini.

