Via libera della giunta allo studio di fattibilità per la manutenzione di tutti gli impianti semaforici della città di Bari per gli anni 2024 – 2025. Per un totale di un milione e 170mila euro.

Con questo appalto il Comune di Bari intende perseguire diversi obiettivi: disporre di un servizio tecnico esterno che garantisca la massima affidabilità ed efficienza degli impianti; sviluppare strumenti per una efficiente gestione del patrimonio impiantistico del Comune anche attraverso l’anagrafe degli impianti semaforici; migliorare la qualità e ridurre il costo dei servizi attraverso una razionalizzazione delle spese di manutenzione; entrare in possesso di tutti gli elementi conoscitivi per ottimizzare il funzionamento degli impianti mediante l’utilizzo di strumenti di controllo e di taratura dei vari componenti tecnologici.

L’appalto è finalizzato alla manutenzione di 126 incroci semaforici, di lampeggianti, colonnine spartitraffico, attraversamenti pedonali luminosi, rilevatori di velocità, rilevatori di allagamento sottopassi, pannelli a messaggio variabile, varchi ztl, pilomat ed infine di 103 impianti centralizzati. L’appalto ha una durata di due anni.

