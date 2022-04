Uno sguardo di troppo. Sarebbe questa la motivazione che avrebbe spinto due 12enni ad aggredire due coetanee nella mattinata di ieri a Carbonara.

Il fatto, sul quale sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Bari, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto nella piazza centrale del quartiere. Le due adolescenti, in particolare, sarebbero state spintonate e prese per capelli per via di sguardi non graditi ai fidanzatini del gruppetto di coetanee, in corso di identificazione.

Le due ragazzine sarebbero state medicare in ospedale e sono stati proprio i medici del Giovanni XXIII di Bari ad avvisare la centrale di Polizia. Al momento non è stata formalizzata alcuna denuncia da parte delle famiglie. La notizia arriva a poche ore dal video riguardante due minorenni a Barletta.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.