Al quartiere San Paolo di Bari sono iniziati i corsi sportivi di “Passa!”. Il progetto comunitario che consentirà a circa 400 tra adulti e minori, anche con disabilità, di praticare gratuitamente un’attività sportiva fino a ottobre 2024.

I ragazzi dagli 8 ai 16 anni hanno scelto tra ciclismo, karate, basket, pallavolo, calcetto, aerobica, ballo, danza. Sui primi 192 iscritti, di cui 98 bambine (oltre la metà), l’attività più scelta è quella del karate (65). Con tre corsi pomeridiani a settimana di doposcuola che si svolgono nella palestra comunale all’interno della sede del municipio.

“Ci siamo trovati di fronte a dei bambini a volte un po’ impauriti – racconta Beatrice Strignano, insegnate di karate insieme ad Angelo Falco – avevano bisogno di un approccio un po’ diverso rispetto a quello instaurato con gli atleti che alleniamo di solito. Forse i piccoli hanno risentito del lungo periodo pandemico, per questo ci emozioniamo ad ogni loro progresso”.

L’iniziativa sostenuta da Fondazione con il Sud dal costo di 271.996 euro, ha ottenuto il partenariato con l’Ordine dei medici chirurghi: alcuni pediatri del quartiere saranno coinvolti per sperimentare un modello innovativo di somministrazione di attività fisica come “medicina”. Per obesità, diabete, disturbi cardiaci, ma anche in chiave di prevenzione.

