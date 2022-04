La città si prepara per accogliere cittadini e turisti sulle spiegge. In esecuzione delle linee guida regionali, sono cominciati infatti nelle scorse settimane i primi interventi di manutenzione delle spiagge cittadine. Si tratta di diverse tipologie di attività, realizzate a cura della ripartizione Ivop.

Dallo spianamento, al rinascimento degli arenili, sino al ripristino dei camminamenti, al rifacimento dei pontili e alle piccole riparazioni di carattere edile ed impiantistico. Sono solo alcune delle attività che hanno preso il via ormai già da qualche settimana nel tentativo di non arrivare impreparati alla stagione estiva.

Già nei giorni scorsi, in attesa di condizioni meteorologiche più favorevoli, sono stati effettuati alcuni interventi a Torre Quetta, mentre oggi l’impresa si è spostata sulla spiaggia cittadina di Pane e pomodoro dove sta procedendo con la manutenzione della pedana per le persone con disabilità e della relativa passerella di accesso alla spiaggia, già oggetto di un intervento di messa in sicurezza per il ripristino dopo le violenti mareggiate che hanno caratterizzato i mesi invernali.

Gli operai sono ora impegnati a rimuovere le ringhiere e le sedute. Domani invece proseguiranno con la movimentazione della sabbia e la risistemazione dei blocchi. Successivamente si procederà con la movimentazione di materiali accumulatisi a seguito delle mareggiate e con il livellamento della sabbia esistente. Le aree oggetto di intervento nelle prossime settimane sono: area attrezzata adiacente ristorante Provolina a San Cataldo; Torre Quetta; Waterfront San Girolamo- Fesca; area attrezzata adiacente spiaggia San Francesco a San Cataldo; area attrezzata ex sciala San Michele a Palese-Santo Spirito; area attrezzata ex ristorante Tommaso a Palese-Santo Spirito; area attrezzata posta tra Circolo finanziario e lido Sun Beach a Palese-Santo Spirito; area attrezzata prospiciente lungomare C. Colombo via Cola di Cagno a Palese-Santo Spirito.

Sulle spiagge e sulle aree sopraelencate saranno effettuati diversi interventi, tra questi il rifacimento della cartellonistica ammalorata lungo la costa; la sistemazione piazzola in cemento dell’area attrezzata adiacente al ristorante Provolina a San Cataldo; sistemazione ringhiere ammalo rate e manutenzione stagionale dei pontili a Torre Quetta e Pane e pomodoro; manutenzione molo di sopraflutto a porto di Torre a mare. L’organizzazione temporale di tutti gli interventi avverrà in funzione delle condizioni meteomarine. Gli interventi sono finanziati attraverso un accordo quadro dell’importo di 1.600.000 euro.

“Come già avvenuto negli scorsi anni – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso – anche quest’anno stiamo lavorando per salutare l’inizio dell’estate con tutte le spiagge pubbliche pronte ad accogliere al meglio cittadini e turisti. Dopo aver approvato in giunta il nuovo progetto di manutenzione per il 2023-24, con l’appalto già in essere, da qui a due mesi, riusciremo a completare tutte le manutenzioni necessarie a vivere in sicurezza il nostro litorale” – ha concluso.

