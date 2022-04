Al via il concorso fotografico “Anziani e benessere” lanciato da Anteas Bari in collaborazione con l’assessorato al Welfare. Si tratta di un’iniziativa che vede la partecipazione di persone over 60: le foto selezionate, che dovranno ritrarre la persona anziana in un momento di benessere, resteranno esposte nella sede dell’associazione, in via Signorile 2/d. Gli scatti dovranno essere stampati in formato 30×40, in bianco e nero o a colori, e consegnati nella stessa sede dell’Anteas entro il 27 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 19.

“Stiamo rafforzando una collaborazione virtuosa con l’Anteas avviata circa un anno fa su tutto ciò che riguarda il benessere delle persone anziane e il loro invecchiamento attivo – spiega l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. Intendiamo rafforzare sul territorio la presenza della rete del welfare impegnata su questi temi proprio per sostenere una fascia di popolazione ampia e particolarmente fragile. Questa mostra è il preludio ad un’iniziativa molto importante che rappresenta un ulteriore tassello nella strutturazione di programmi mirati in favore del mondo della terza età”.

“Siamo molto contenti di questa collaborazione con l’assessorato al Welfare – aggiunge il presidente di Anteas Bari Alessandro Catena -. La nostra associazione è da sempre attiva sul territorio con numerose attività solidali. Invitiamo, quindi, tutte le persone adulte, dai 60 anni in su, ad improvvisarsi fotografi, partecipare al concorso e portare nella nostra sede le loro fotografie”.

