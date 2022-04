Dopo due anni di pandemia torna il concertone del primo maggio a Taranto. Tanti gli ospiti previsti per questa edizione. Gli organizzatori, il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, gruppo di operai e cittadini formatosi a seguito del sequestro degli impianti dell’area a caldo dell’Ilva nel 2012, hanno affidato nuovamente la direzione artistica al cantautore Diodato, a Roy Paci e Michele Riondino.

L’evento sarà condotto da Martna Martorano, Serena Tarabini e Andrea Rivera. Sul palco si esibiranno diversi artisti che hanno deciso di aderire all’iniziativa a titolo gratuito. Tra i big attesi Gianni Morandi, Ermal Meta, Gaia e Zen Circus, ma non solo. Sul palco del Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto si alterneranno anche Giovanni Caccamo, Fabio Celenza, Cosmo, Calibro 35, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, Don Ciccio African Party, Ditonellapiaga, Eugenio in via di Gioia, Francesco Forni, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Melancholia, Erica Mou, N.A.I.P., Andrea Pennacchi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, 99 posse.

“Naturalmente” – hanno anticipato i direttori artistici – “non mancheranno le sorprese”. Nel corso della giornata, sul palco, oltre agli artisti, si alterneranno anche gli attivisti che interverranno per condividere e discutere dal vivo temi politici come lavoro, parità di genere, giustizia sociale e ambientale e pace. “Da sempre l’no Maggio Libero e Pensante – hanno detto infine i direttori artistici – oltre a denunciare situazioni insostenibili e inaccettabili costruisce ponti, abbatte barriere, cancella confini, crea coesione, comunità e punta a cambiare la narrazione non solo di una città ma del Paese tutto” – hanno concluso.

Foto repertorio

