Non c’è nessuna tregua nella guerra in Ucraina che prosegue senza sosta da ormai quasi due mesi. Nella giornata di oggi c’è stato un duro attacco di Volodymyr Zelensky ai paesi europei che continuano ad acquistare petrolio russo. Zelensky in particolare ha dichiarato che sono “soldi sporchi del sangue di altre persone”, chiamando in causa soprattutto la Germania e l’Ungheria. Zelensky, nello specifico, accusa queste ultime di bloccare gli sforzi per un embargo sulle vendite di energia da cui la Russia dovrebbe guadagnare oltre 300 miliardi di dollari nel corso di quest’anno.

“Alcuni dei nostri amici e partner capiscono che ora è un momento diverso, che non è più una questione di affari e denaro, ma è una questione di sopravvivenza. Le atrocità commesse dalle truppe russe a Mariupol e nella periferia di Kiev, a Bucha e Borodyanka, hanno ulteriormente ridotto le possibilità di colloqui di pace con i russi” – ha detto ancora Zelensky. Nel frattempo l’Ucraina sta affrontando un nuovo attacco della Russia che nelle scorse ore ha concentrato le sue energie a Est e Sud. Il fronte orientale, fa sapere ancora Zelensky “si trova nella situazione più difficile”.

Oggi, in particolare, sono passati 50 giorni dallo scoppio della guerra. Dal Mar Nero arrivano notizie sulle sorti dell’incrociatore lanciamissili russo “Mosca” il cui equipaggio, secondo alcune fonti, è stato evacuato. Nel frattempo a Mariupol non ci sono novità in merito ai corridoi umanitari. La città è completamente distrutta, non ci sono ne cibo ne acqua e prosegue il saccheggio nei negozi, mentre i primi a morire – segnalano alcuni rifugiati in città – sono i bambini. Intanto, giungono notizie sul bombardamento di edifici residenziali nella regione russa di Bryansk. Le autorità ucraine hanno inoltre fatto sapere di aver recuperato i corpi di 765 civili, tra cui 30 bambini, nell’area di Kiev, dall’inizio di aprile. Inoltre, nelle ultime 24 ore, l’esercito russo non ha fermato il bombardamento su Kharkiv, in particolare nei quartieri residenziali. Le vittime sino ad ora sono 4, 10 i feriti.

Foto instagram Zelensky

