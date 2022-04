Biden è pronto ad andare a Kiev. A confermarlo con un “sì” è proprio l’inquilino della Casa Bianca, ai giornalisti che gli chiedevano se “fosse pronto ad andare in Ucraina”. Un ulteriore passo dopo l’annuncio della collaborazione degli Usa per accertare le atrocità commesse dalla Russia in Ucraina.

“Abbiamo già resistito 50 giorni. 50 giorni di invasione russa, anche se gli occupanti ci avevano dato un massimo di cinque”. Ha detto invece il presidente ucraino Volodyìmyr Zelensky. “Cinquanta giorni della nostra difesa sono un risultato. Un risultato di milioni di ucraini”, ha aggiunto. “Durante i 50 giorni di questa guerra, l’Ucraina è diventata un eroe per tutto il mondo libero. Per coloro che hanno il coraggio di chiamare le cose con il loro nome”. Rivolgendosi ai suo connazionali, il presidente Zelensky ha poi aggiunto: “Siete diventati tutti eroi. Tutti gli uomini e le donne ucraini che hanno resistito e non si arrendono. E che vinceranno. Questo restituirà la pace all’Ucraina, ne sono sicuro”.

Intanto continuano le esplosioni: sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev e nella regione della capitale ucraina. A Mariupol i corridoi umanitari sono quasi inesistenti. Nella città manca cibo e continua il saccheggio dei negozi. Ma c’è stato anche un duro colpo per la flotta militare russa: l’incrociatore missilistico russo Moskva, divorato dalle fiamme e che Kiev aveva rivendicato di aver colpito, “ha perso stabilità ed è affondato mentre veniva rimorchiato durante una tempesta”. Lo ha precisato il ministero della Difesa russo, che spiega che la nave “ha perso stabilità a causa del danno allo scafo”. Il danno però viene attribuito da Mosca all’incendio seguito all’esplosione delle munizioni” trasportate a bordo. Con il Moskva, si teme possa essere finita negli abissi anche una testata nucleare che, secondo voci non confermate, avrebbe fatto parte del suo arsenale.

Putin utilizza anche l’arma dell’energia: è certo che l’Europa non può sostituire il gas russo, almeno per il momento. Il presidente russo ha ordinato la costruzione di nuovi gasdotti dalla Siberia per aumentare l’esportazione di gas e petrolio verso Est e Sud. “Dobbiamo fermare l’escalation, fermare la guerra in Ucraina”, ha detto oggi il Ministro degli esteri Luigi Di Maio. “Bisogna far ripartire il processo di dialogo tra Ucraina e Russia. Zelensky ha fatto delle aperture importanti, ora è Putin che deve parlare”. (foto instagram Zelensky)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.