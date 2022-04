Tragedia sfiorata questo pomeriggio sulla statale 16 in territorio di Fasano, direzione per Brindisi. Una anziana, alla guida di una Clio, ha imboccato la strada contromano, percorrendo per circa un chilometro la corsia in direzione Brindisi. L’utilitaria ha finito la sua corsa quando ha impattato contro una Fiat Tipo che procedeva nella direzione di marcia giusta.

L’impatto non è stato violento grazie anche alla prontezza di riflessi del conducente della Fiat che è riuscito a rallentare la sua velocità di marcia. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 e il personale medico ha tenuto in osservazione la conducente della Renault. L’anziana è stata portata in ospedale in codice giallo. La strada è rimasta chiusa per più di un’ora. (Foto vivilastrada)

