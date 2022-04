Cresce l’allarme per i casi di epatite grave che sta colpendo i bambini sotto i 10 anni in Europa. Solo venerdì scorso l’Oms, aveva annunciato di aver aperto un’indagine su dozzine di casi verificatisi soprattutto nel Regno Unito e in Spagna. Negli scorsi giorni, il decorso medico di un piccolo paziente toscano di soli 3 anni, ha fatto scattare l’allarme anche in Italia. Il piccolo è ora ricoverato all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Sulla questione, al momento, così come raccontato a Borderline24 da Luigi Nigri, pediatra pugliese nonché vice presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri “ci sono pochissime notizie”. Sarebbero 7 le segnalazioni da varie parti d’Italia di epatiti, “di natura da definire”, fra bambini che causano forme acute. Fino a ieri per il caso segnalato dalla Asl Toscana, non era esclusa la possibilità di ricorrere ad un intervento di trapianto di fegato. L’allarme trapianto è poi rientrata. In Puglia, così come a Bari, non ci sono casi segnalati, l’invito della Asl è quello di tenere alta la soglia d’attenzione per essere pronti ad intervenire, soprattutto in vista di una carenza di notizie dall’estero.

“Abbiamo informazioni frammentarie, non riusciamo a capire bene di cosa si tratti e cosa stia accadendo – ha sottolineato Nigri – è insolito vedere casi di epatite di cui non si comprenda la causa. All’estero ci sono stati casi, aspettiamo notizie da lì. Il caso presente in Italia ha un decorso grave, con il fegato danneggiato. Ma non voglio sbilanciarmi troppo sui casi di epatite acuta, potrei dire sciocchezze, sappiamo poco al momento. Quel che è certo è che siamo in allarme, siamo molto preoccupati, si tratta di una malattia grave. Il caso al Bambin Gesù è in fase di accertamento, potrebbe essere virale” – ha aggiunto.

In Italia, ha spiegato ancora il pediatra, c’è una campagna di vaccinazione massiva contro l’epatite B e A, fattore importante per il contrasto della malattia, almeno per quanto riguarda le tipologie alimentari. “Su questo nuovo allarme stiamo attendendo invece indicazioni certe dal punto di vista scientifico – ha detto – al momento non sappiamo quale sia la causa. Dobbiamo pazientare e stare attenti ai sintomi” – ha sottolineato ricordando che non si tratterebbe di epatite A, con la quale si ha l’ittero e il bambino diventerebbe “giallo”.

I sintomi, in questo caso specifico, potrebbero essere calo dell’appetito, sofferenza generalizzata, alterazione dell’umore, ma anche sonnolenza. Si tratta però, fa notare il pediatra, di “segni comuni a tantissime malattie di sofferenza d’organo. E’ chiaro – ha aggiunto – che quando un medico vede che c’è qualcosa che non va e il bambino non risponde, fa le analisi, va ad indagare sul fegato così come sui reni, anch’essi coinvolti. Ma in questo caso è tutto da scoprire. Noi medici siamo in attesa di capire la reale situazione” – ha evidenziato specificando che al Bambin Gesù, specializzato in merito, stanno effettuando tutte le ricerche del caso per comprendere realmente di cosa si tratti.

“Veniamo da un periodo difficile – ha detto infine – anche con il Covid all’inizio non avevamo informazioni certe. Questa è una malattia pesante, il bimbo ha un rapido deterioramento delle funzioni vitali. Se il bimbo dorme, mangia e gioca, i genitori possono stare tranquilli”. In caso contrario, il consiglio, diramato anche dalla circolare della Regione Puglia, è quello, per i genitori di portarli immediatamente in ospedale o dal pediatra di fiducia, al fine di poter intervenire in maniera repentina, per i medici, le Asl e gli ospedali, di segnalare con urgenza eventuali casi di epatite acuta nei bambini sotto i dieci anni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.