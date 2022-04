Una forte scossa di terremoto, da prime notizie di magnitudo 6, è stata registrata in Bosnia a dieci chilometri di profondità. La scossa, poco dopo le 23, è stata avvertita anche in Puglia e in diverse parti del centro e sud Italia. Anche la Regione Puglia, con un post su Facebook, ha riportato che la scossa avvertita nel territorio pugliese aveva come epicentro la Bosnia.

