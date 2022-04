Una ragazza di 25 anni è morta sul colpo in in incidente a San Ferdinando di Puglia. Secondo le prime indagini, l’auto è finita fuori controllo dopo una curva in via Cerignola. La conducente è morta sul colpo. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto 118 e forze dell’ordine.

(Foto repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.