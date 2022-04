Ennesimo incidente in via Saverio Lioce angolo via Innocenzo XII. Questa volta tra un camion e un’auto a ridosso del giardino dove sono soliti giocare i bambini. E non è la prima volta: solo qualche settimana fa c’era stato un altro incidente tra un’auto e uno scooter. In quell’occasione si era levata ad unisono la denuncia delle famiglie

“Quell’incrocio è un incubo – avevano detto – soprattutto negli orari di uscita da scuola. C’è una scarsa visibilità, ma poi il mancato rispetto delle precedenze, la velocità e le auto parcheggiate agli incroci fanno il resto e contribuiscono a causare continui incidenti”. Tempo fa un’auto ha persino sfondato la cancellata di un condominio.

