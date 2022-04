Nel corso del 64° giorno di guerra in Ucraina è scontro totale sul gas russo, dopo che Mosca ha interrotto le forniture a Bulgaria e Polonia e minaccia di colpire anche altri paesi, tra cui l’Italia: per questo, è stato convocato per il prossimo 2 maggio il Consiglio straordinario dei ministri dell’Energia dell’Ue.

Preoccupa l’Occidente l’attacco russo di ieri su Kiev: cinque missili lanciati proprio durante la visita del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che hanno danneggiato un edificio residenziale di 25 piani ferendo almeno 10 persone.

Guterres si è detto “scioccato”, mentre Zelensky parla di un tentativo di “umiliare l’Onu” e Di Maio su Twitter afferma che è “una nuova escalation che crea grande preoccupazione. Questa guerra va fermata subito. Pieno sostegno al popolo ucraino, ferma condanna della guerra di Putin”. A Mariupol, dove le condizioni di vita stanno peggiorando anche a causa dell’aumento della temperatura, “epidemie pericolose e mortali”, anche di colera, “potrebbero presto diffondersi in città a causa della mancanza di acqua e cibo e a causa delle condizioni igieniche sempre più difficili. Migliaia di corpi stanno andando in decomposizione sotto le macerie”. E’ l’allerta del consiglio comunale.

La Camera Usa ha approvato una misura che consentirà a Joe Biden di usare una legge della seconda guerra mondiale per fornire più rapidamente armi all’Ucraina. Resta aperta la partita del gas: secondo Bruxelles la richiesta di Mosca di pagarlo in rubli viola le sanzioni ma l’Ungheria di Orban si è già detta pronta a pagare nella divisa russa pur di garantirsi gli approvvigionamenti.

