Calendario scolastico regionale, la giunta, dopo l’intesa con le parti sociali, ha approvato quello per il 2022/23. Secondo quanto deciso, l’avvio delle attività è orevisto per il 14 settembre 2022, mentre il termine è previsto entro il 30 giugno 2023 per le scuole dell’infanzia e il 10 giugno per tutte le altre scuole.

Entrando più nel dettaglio, i giorni di attività scolastica sono fissati in 220 per le scuole dell’infanzia e 203 per tutte le altre scuole (ridotti rispettivamente a 219 e 202 nel caso in cui la Festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione).

Le istituzioni scolastiche potranno disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’Istituto (con flessibilità sulla sola data di inizio lezioni), previa deliberazione motivata degli organi collegiali dell’Istituzione, nel rispetto del monte ore annuale deliberato e dandone comunicazione alle famiglie, agli Enti locali e all’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale di appartenenza. Gli adattamenti possono essere disposti per esigenze derivanti o connesse al Piano Triennale dell’Offerta Formativa – PTOF e a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare.

Foto repertorio

