Antonio Decaro è il sindaco che ha conquistato più fiducia da parte dei cittadini. E’ quanto emerso dal sondaggio realizzato da Roberto Baldassarri (direttore generale di Lab210) per il quotidiano online Affariitaliani.it.

Con il 62,4%, il sindaco Decaro, ha vinto la sfida con i colleghi sindaci metropolitani delle grandi città. Al secondo posto si è piazzato invece il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro che, assieme a Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ha conquistato la fiducia del 61,4% dei cittadini. Stesso punteggio anche per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, fuori dal podio per pochissimo.

Una gara che però non ha riguardato solo i sindaci, ma anche i governatori di Regione. Niente da fare per il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, che non è entrato nella classifica, composta da sette posizioni. Il podio, in questo caso, è stato conquistato con il 67,3% da Luca Zaia. Seguono il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini (62,8%) e quello della Campania, Vincenzo De Luca, con il 62,4%. Il sondaggio si è occupato anche delle priorità a delle paure degli italiani.

Al primo posto, in particolare per il 55,8% dei cittadini, si trovano lavoro e disoccupazione. Con il 49,7% c’è la sicurezza seguita, al terzo posto, con il 40,4% dalla preoccupazione, ma anche la priorità di pensare al bene della salute e del benessere fisico. Al quarto posto, con il 39,4% preoccupa il caro bollette e l’inflazione. A seguire, rispettivamente, immigrazione (23,2%), green e ambiente (18,6%), traffico e mobilità (16,1%) e infine sport e tempo libero (15,3%).

Foto repertorio

