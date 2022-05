Tornano i festeggiamenti per San Nicola e tornano i disagi per i residenti di Madonnella. Ieri la temporanea chiusura del lungomare in occasione delle prove delle Frecce Tricolori, ha mandato in tilt le strade interne di Madonnella. In particolare corso Sonnino. E non sono mancate le proteste sui social.

“Corso Sonnino situazione attuale che resterà tale fino al giorno 10 maggio .- scrive un residente – Ora chiedo che senso ha avuto chiudere fin da oggi al traffico e alla sosta tutte le traverse di corso Sonnino che portano al mare da corso Sonnino e non da via Dalmazia fino al mare? Chiedo per circa 15mila amici residenti a Madonnella sepolti in casa”. Qui i divieti per le giornate di festa. (foto Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.