Sarà demolito entro giugno l’ex ristorante Ancora sul lungomare di Palese, reso inagibile e irrecuperabile da un incendio. Lo ha deciso il Comune in accordo con il Municipio dopo aver ottenuto i pareri favorevoli di tutti gli enti coinvolti.

La speranza del presidente del municipio, Vincenzo Brandi, è che a Palese quest’estate si dica finalmente addio al rudere e si possa creare almeno una piattaforma anche per prendere il sole. Nel frattempo sono state riaperte le procedure per l’affidamento di due dei tre chioschetti per la somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale. Due a Palese e uno a Santo Spirito. Uno dei tre è stato assegnato ma per gli altri due non si era presentato nessuno. “Nulla a che vedere con pressioni come ipotizzato dal sindaco per San Girolamo – assicura Brandi – semplicemente chi aveva in gestione quei chioschetti ha deciso di non rinnovare la concessione e nessuno lo sapeva. Ci sono tanti interessati e quindi il bando sarà riaperto”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.