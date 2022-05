“Non è possibile trasformare piazza Carabellese in un parcheggio. In queste ultime ore tutti postano foto delle Frecce Tricolori, orgoglio italiano di tecnologia e passione aereonavale ma, purtroppo, c’è pure questo volto della nostra società che non cambierà mai, quella fatta di incivili che riescono a rovinare sempre tutto”. La denuncia è del presidente del municipio Lorenzo Leonetti.

“Vergognatevi e spero che la multa ricevuta vi faccia riflettere. Sarò sempre al fianco delle forze dell’ordine nella lotta all’inciviltà – continua Leonetti – Ora non mi raccontate che non ci sono parcheggi, sul lungomare eravamo in migliaia ma i sanzionati erano solo sei”.

