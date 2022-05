Otto punti in meno rispetto al 2021. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, perde punti nell’annuale classifica di Swg dedicata al gradimento dei governatori italiani. In particolare, Emiliano, con 33 punti, si è piazzato al quart’ultimo posto.

Un netto calo per il governatore che sino al 2021, con quasi 10 punti in più, aveva buone speranze di risalire la classifica oggi dominata da Luca Zaia, governatore del Veneto, al primo posto con il 72% di gradimento (ma un -7 punti rispetto all’anno precedente). Subitodopo di lui si è piazzato Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna. Bonaccini, con il 71% di gradimento, rispetto al suo collega in prima posizione, ha perso solo un punto. Infine, sul podio, in risalita di 4 punti rispetto al 2021, si è piazzato il governatore del Friuli Venezia Giuia, Massimiliano Fedriga (64%).

