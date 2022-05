Lunedì 16 maggio alle ore 11,30 su iniziativa dell’associazione del corso dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli ‘Grifo IV’ , saranno consegnate presso l’Aula Magna del liceo scientifico statale ‘Enrico Fermi’ due borse di studio alla memoria del giovane Ufficiale pilota.

Le Borse di studio sono indirizzate a studenti dell’ultimo anno del Liceo Scientifico Statale Fermi che, durante gli anni dell’emergenza pandemica, si sono particolarmente distinti per merito scolastico e impegno nella vita civile testimoniando quei valori di solidarietà, generosità e altruismo che sono fondamento di ogni vivere civile.

Originario di Bari e frequentatore del liceo Fermi, il Capitano Oriolo il 17 giugno 1994 si rese protagonista di un atto eroico, quando in volo rinunciò ad abbandonare il proprio velivolo che, a causa, di un avaria, perdeva velocemente quota rischiando di precipitare, nei pressi di una scuola, sul centro abitato di Melpignano, in provincia di Lecce. Nel generoso e disperato tentativo di impedire che l’inevitabile impatto coinvolgesse vittime innocenti, per gran parte bambini, riuscì a condurre l’aereo alla periferia del Comune di Melpignano, schiantandosi al suolo. Nell’impatto il Capitano Oriolo perse la vita insieme al Sergente Pilota di complemento Paolo Ceccato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.