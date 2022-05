Carrozza e cavalli e la viabilità nella zona centrale di Molfetta va in tilt. E’ accaduto a Corso Dante, nel corso dei festeggiamenti in grande stile per il matrimonio in Cattedrale: un calesse, trainato da un cavallo bianco, avrebbe bloccato la circolazione.

Inevitabile l’intervento della Polizia locale, che non ha rilasciato alcuna autorizzazione e che, dopo le acquisizioni delle immagini del circuito di videosorveglianza e alle testimonianze, procederà a contestare le violazioni rilevate. Le indagini saranno svolte in collaborazione con i Carabinieri.

