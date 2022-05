Ha ripreso a funzionare nel primo pomeriggio il portale egov, nella sezione dedicata al Comune di Bari, in manutenzione (e pertanto inutilizzabile per ore). I disagi non hanno permesso di partire con le iscrizioni per i nidi. A segnalarlo a Borderline24 alcuni cittadini. Adesso, dopo i ritardi accumulati nella prima parte della giornata di oggi, è possibile procedere con le iscrizioni.

Tramite il sito, un portale attraverso il quale i cittadini possono usufruire di servizi in modalità digitale (come ad esempio la richiesta e l’ottenimento di certificati di residenza), sarebbe stato possibile oggi, in particolare, avviare le attività di iscrizione per le strutture comunali nell’anno educativo 2022/2023. Le attività di iscrizione, a causa di operazioni di manutenzione, sono partite in ritardo rispetto all’orario programmato. Non solo iscrizioni però, sono diverse le pratiche online interdette ai cittadini nelle ore in cui il portale è stato inutilizzabile.

La manutenzione, va sottolineato, era stata programmata. Dalle 14 alle 17 della giornata di oggi, 16 maggio, il sito sarebbe stato “momentaneamente non raggiungibile”. Adesso è nuovamente possibile procedere con tutte le operazioni online.

