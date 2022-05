I pali della luce si accendono la mattina e si spengono la sera. Accade in corso Alcide De Gasperi. Precisamente al civico 382. A segnalarci il malfunzionamento dell’impianto di illuminazione un nostro lettore.

Al momento il servizio di segnalazioni di guasti sull’illuminazione pubblica al Comune non è attivo. “Il numero verde della pubblica illuminazione 800 189 944, è stato momentaneamente disattivato – si legge sul sito del Comune – in attesa di espletare le procedure di gara per riaffidare il servizio”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.