Il quartiere San Paolo si sta preparando ai festeggiamenti in onore di Santa Rita, organizzati dal comitato di Santa Rita. Due le giornate dei festeggiamenti: il 21 e il 22 maggio.

Si comincia il 21 maggio alle 10.30 con i tamburi con lo stendardo di Santa Rita in giro per le vie della zona Modugno e del mercato coperto. Alle 17 la Novena e alle 18 la Santa Messa. Alle 19 si terrà la rievocazione del transito di Santa Rita e la benedizione degli oggetti di devozione. Alle 19.30 la benedizione delle rose nel giardino di Santa Rita: si osserverà un minuto di raccoglimento per i devoti scomparsi prematuramente e sarà donata una rosa per ogni fedele deceduto. Alle 21.30 l’esibizione con lo stendardo di Santa Rita con partenza da via Molise. A mezzanotte campane a festa nella cappella di via Candura.

Il comitato di Santa Rita invita a lasciare una luce o un lumino per tutta la notte tra il 21 e il 22 maggio in modo da illuminare la cappella e la strada fino alla parrocchia Madre della Divina Provvidenza con delle fiaccole.

Domenica la giornata comincerà con un breve spettacolo pirotecnico. Alle 11 e 30 la messa e la benedizione delle rose. Alle 17 la processione della statua che si ripeterà alle 19 per le vie del quartiere (via V. Ricchioni, Via Lonero,via de Vicaris,via de Benedictis,via Bonomo,via de Blasi,via Tramonte,via ricchioni,via Monti, ( lato cooperative) ,via Pacifico Mazzoni, via Giovanni Candura, via Leotta ( tutta ) ,via V. Ricchioni ,via R. Ciusa ( tutta ),via G. Candura fino al civico 38 ” il giardino Santa Rita”).

Al rientro della processione verranno donate le rose di Santa Rita, ed infine lo spettacolo pirotecnico. Durante la processione è prevista l’esibizione di sbandieratori e di una band musicale.

“I fedeli residenti lungo il percorso della processione – spiegano dal comitato – sono invitati ad addobbare i propri balconi con drappi e coperte e ad illuminare con candele e ceri votivi”.

