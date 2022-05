Da oggi Torre Quetta riapre al pubblico: dopo quasi due anni di chiusura, la seconda spiaggia comunale di Bari è stata data in concessione ad una Ati che la gestirà per i prossimi tre anni e da oggi è stata restituita alle famiglie e ai giovani. E’ quasi tutto pronto. Servizi, bagni, giostre e il campo di pallavolo. I chioschi sono ancora in fase di preparativi e quindi non erano ancora aperti questa mattina. Anche le ruspe sono a lavoro per ripulire la spiaggia e i giardinieri si stanno dando da fare per tagliare le siepi che circondano il lido. All’opera anche le scuole surf. Tutto entrerà a pieno regime comunque entro il weekend. Pochi ancora i baresi presenti, complice il vento di maestrale. Il costo del parcheggio e di tre euro ed è ben organizzato.

Ma non tutto il lido era pronto per l’apertura: i pontili, distrutti dalle mareggiate, sono ancora inutilizzabili. Praticamente la spiaggia non ha l’accesso al mare. Sono recintati e non c’è stata alcun tipo di manutenzione. La manutenzione della spiaggia (dai pontili al ripascimento dei ciottoli) spetta al Comune.

Intanto sabato 21 maggio è in programma l’inaugurazione ufficiale: la giornata sarà caratterizzata da una grande festa-evento gratuita, a partire dalle 10 di mattina che durerà fino a notte. Previsti spettacoli, animazione, laboratori per i bambini, attività per le famiglie, musica e tanto sport. Nel Torre Quetta – First Day saranno coinvolte associazioni sportive e culturali locali e tanti artisti del territorio.

pontile distrutto campi pallavolo

