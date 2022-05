“Nessuno mi aiuta, vergogna”. E’ l’appello inascoltato di una donna barese, costretta a spostare in solitudine la propria anziana madre dal sedile dell’automobile alla carrozzina davanti al pronto soccorso dell’ospedale Di Venere, al quartiere Carbonara. Un vuoto dell’assistenza sanitaria che rischia di finire nel dimenticatoio.

“Ho chiesto una mano agli infermieri e agli operatori oss presenti, tutti erano stranamente impegnati – racconta ad alta voce in prossimità della sala d’attesa – questo non è di certo un episodio isolato, ma la terza volta consecutiva. Ho dovuto arrangiarmi – continua – nonostante i problemi a una spalla che mi impedirebbero di fare sforzi, però sono stata obbligata: qui sembrano tutti disinteressati”. L’anziana donna, durante il trasferimento dal sedile dell’auto alla sedia a rotelle, ha dovuto anche tenere tra le mani in modo precario un secchio in cui era stato riposto il catetere.

Anche l’immagine d’anteprima, che immortala il momento, mostra a poca distanza alcuni operatori sanitari in attesa dell’ambulanza per un altro intervento d’urgenza. Osservano senza intervenire, tra lo stupore degli altri pazienti e dei familiari, mentre altri cercano almeno di offrire un supporto morale. La donna, invece, dopo aver sfogato la sua rabbia, quasi fino alle lacrime, ha più volte invocato un dibattito sulla stampa locale per mettere in evidenza quanto accaduto.

