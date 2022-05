Il mese in corso potrebbe essere il maggio più caldo della storia meteo italiana. A precisarlo Andrea Garbinato, meteorologo del sito iLMeteo.it, secondo il quale nei prossimi giorni si registreranno fino a 36 gradi. Siamo quindi in piena estate in Puglia e le temperature torneranno ad aumentare sensibilmente con massime che si porteranno tra martedì e mercoledì fino a 33-36°C in pianura e nell’intorno dei 29-32°C lungo i litorali.

A determinare l’impennata delle temperature è il “persistente” anticiclone Hannibal, che, sottolinea Garbinato, è alla massima potenza. Intanto all’estero le temperature sono anche più alte che in Italia: sulla Penisola Iberica e sulla Francia sono di ben 12 gradi oltre la media, in Spagna una località ha toccato i 37°C: si tratta di Andujar, città della comunità autonoma dell’Andalusia.

Differente la situazione al Nord Italia. Segnali di peggioramento si avranno già nelle prossime ore quando si svilupperanno i primi temporali sui settori alpini, ma si entrerà nel clou tra martedì 24 e mercoledì 25. In queste giornate l’aria fresca in discesa dal Nord Europa riuscirà a formare un modesto vortice ciclonico che comincerà a creare scompiglio nelle regioni settentrionali.

Da martedì i temporali da Alpi e Prealpi scenderanno fin sulle pianure di Piemonte e Lombardia con locali grandinate e improvvisi colpi di vento. Nella giornata di mercoledì il maltempo interesserà anche il resto del Nord. Il vortice comincerà a scendere verso la Sardegna dove il tempo peggiorerà a partire da giovedì 26.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.