Da spettatori ad attori per vivere l’essenza del teatro. È l’esito del laboratorio teatrale per adulti “Essere (pronti) è tutto”, tenuto da ottobre dal regista Lello Tedeschi, al Teatro Kismet, con l’attrice Piera Del Giudice. Adesso, i partecipanti, sono pronti a portare in scena quanto appreso con uno spettacolo dal titolo “Canzone”.

L’appuntamento è previsto per il prossimo 4 giugno, alle ore 21. L’evento, inserito nella programmazione del festival di teatro ragazzi Maggio all’infanzia, organizzato da Fondazione Sat sotto la direzione artistica di Teresa Ludovico, è l’esito teatrale conclusivo del laboratorio. In scena ci saranno i partecipanti al laboratorio. Lo spettacolo, in particolare, è ispirato a un poemetto di Elsa Morante. La canzone degli F. P. e degli I. M., pubblicato nel 1968 nella raccolta “Il mondo salvato dai ragazzini”.

“Canzone – spiega Tedeschi – è l’esito di un laboratorio teatrale avviato a ottobre, l’ultimo esercizio, l’incontro con gli spettatori attraverso uno spettacolo che sintetizza un’esperienza praticata per incontrare e vivere il teatro praticandolo da attori. A partire dalla conoscenza del proprio corpo e della propria fisicità, il laboratorio ha proposto la pratica del lavoro di scena, dall’uso della voce alla relazione, all’improvvisazione, all’articolazione del gesto, del movimento, dell’azione. Una pratica per mettere in gioco la creatività dell’attore, in primo luogo attraverso la conoscenza di sé, delle proprie risorse umane ed espressive, in un continuo gioco di relazione con l’altro che abbattesse paure e insicurezze e dunque rendesse solida, credibile e viva la propria presenza” – ha concluso.

Nella cornice del teatro Barese si alterneranno in scena Francesco Barbieri, Manuela Buonsante, Andrea Buquicchio, Francesco Cozzi, Viviana Dell’Orco, Mauro Diliso, Chiara Fiore, Anna Grazia Frassanito, Linda Iacobbe, Maria Antonia Lacalamita, Margherita Lisco, Giorgia Lobuono, Rosy Luciano, Samira Mancino, Vincenzo Manzionna, Liliana Mianulli, Antonella Palermo, Luigi Pansini, Anna Ranieri, Cassandra Rizzo, Gioacchino Vino con la partecipazione di Davide Sgamma, Piera Del Giudice e con i ballerini della scuola Dance Fever. Drammaturgia e regia a cura di Lello Tedeschi in collaborazione con Piera Del Giudice, in collaborazione con Liliana Mianulli. L’assistenza tecnica sarà affidata invece a Mirko Catacchio, Luca Ippolito e Giovanni Pascazio. L’ingresso per lo spettacolo è gratuito.

