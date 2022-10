Tutto è nato da Tony Fontana, il fratello di Daniela Fontana, la giovane mamma barese di soli 34 anni, stroncata da un tumore al seno. Tony ha fondato l’associazione Amazzone e sta raccogliendo fondi per acquistare un taxi rosa, un veicolo attrezzato destinato ad accompagnare i pazienti oncologici alle visite ed alle cure antitumorali presso le strutture sanitarie.

È stata contattata Francesca Zicca, ex commerciante barese che si è trasferita in Campania, dove ha creato il personaggio social “Kekka Barese”. Francesca insieme ai suoi amici del gruppo whatsapp “Gli schicchiat” hanno pensato di proporre all’associazione uno spettacolo comico solidale che permettesse di raccogliere fondi per la causa e l’associazione ha accolto l’iniziativa con entusiasmo.

L’azienda “Le Creazioni di Anto” e la regia di Pietro Genchi hanno permesso che questo spettacolo prendesse forma. “Il taxi rosa di Daniela” si terrà sabato 29 ottobre alle ore 20 nella casa della Cultura “Rocco di Cillo” a Triggiano. L’ingresso è a offerta libera.

“Abbiamo fatto un ottimo gioco di squadra e speriamo di poter raccogliere più fondi possibili per poter aiutare l’associazione alla realizzazione di questo progetto”, spiega Zicca. All’evento parteciperanno: Piero Genchi, Le Creazioni di Anto, KekkaBarese, U Pap e Colin, Mr Pier, Lia Cellamare, Angelo De Zio, i Travels, Antonio Lariso, la cantante Grazia Frappampina, corpo di Ballo Dance Weels, le One Beat DrumLine (ne fa parte la piccola Aurora figlia di Daniela), Le Donne in Rosa. La DAservice curerà musiche e suoni e l’azienda grafica L’Altra Faccia della Mela ha realizzato la locandina.

