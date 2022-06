Domani, a partire dalle ore 9, si terrà nell’auditorium della Polizia di Stato, in via Cacudi 3, nel rione San Paolo, la premiazione della 15esima edizione del concorso promosso dall’Ac Bari Bat, “Cosa faresti per migliorare la sicurezza stradale?”.

Dopo due anni durante i quali non è stato possibile svolgere la premiazione in presenza, per via dell’emergenza sanitaria, i bimbi delle scuole di Bari e provincia che hanno partecipato al concorso saranno presenti in mattinata per ritirare i premi. Ai saluti iniziali anche Giuseppe Persano, dirigente della sezione Polizia stradale di Bari, la dottoressa Giuseppina Lotito, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale – Bari, il dottor Carella in rappresentanza della polizia locale di Bari.

Dieci le scuole che hanno partecipato con elaborati di diverso tipo, dai video ai disegni. “Finalmente torniamo in presenza – commenta il presidente dell’Ac Bari Bat, Francesco Ranieri – e possiamo premiare dal vivo gli alunni di dieci scuole di Bari e provincia che durante l’anno hanno prodotto una serie di elaborati sul tema della sicurezza stradale”. “L’Ac Bari Bat – aggiunge il direttore dell’Ac Bari Bat, Maria Grazia De Renzo – non ha mai fermato le sue attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale, anche durante l’emergenza pandemica. E domani siamo davvero molto contenti di poter nuovamente premiare in presenza i piccoli e grandi protagonisti di questa 15esima edizione del concorso”.

Qui di seguito l’elenco degli istituti che saranno premiati domani: Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni Paolo II” dell’ I.C. “Cifarelli-Santarella”- Via A. Moro 100/a – Corato; Scuola dell’Infanzia 1° Circolo “G. Bovio” – Ruvo di Puglia; 1° Circolo “G. Bovio” – Ruvo di Puglia

I.I.S.S. Garrone di Barletta; Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti – (C.p.i.a.2 BA – Altamura) – Sede distaccata di Monopoli c/o Istituto Comprensivo 2 CD “G. Modugno” S.M. “G. Galilei”; Scuola secondaria di I grado “A. Moro” – Plesso Vacca dell’I.C. Aristide Gabelli Bari Santo Spirito; 1° C.D. “De Amicis” (scuola primaria) – Trani (BT); Scuola Secondaria di I grado “P.N. Vaccina” – Andria 3° C.D. “G. D’Annunzio” – scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” – Trani (BT) Benny’s Centre – Scuola dell’infanzia.

