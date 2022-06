Arriva la pioggia e, puntualmente, scatta il divieto di balneazione a Pane Pomodoro. In seguito al forte acquazzone di questa mattina si è aperta la paratia della condotta Matteotti che porta i liquami della fogna nera a riversarsi direttamente con quella bianca in mare.

Si tratta di una problematica all’ordine del giorno che si verifica ogni estate, ormai da tempo infatti si sta cercando di trovare una soluzione che porti all’estensione della fogna al largo. Ad oggi però nulla è cambiato. Sulla questione sono intervenuti anche alcuni cittadini che non hanno esitato a pubblicare post sui social parlando di “mare negato”.

Una brutta sorpresa dunque per i cittadini, ma anche per i turisti che, dopo le forti piogge, con il rialzo delle temperature, avrebbero voluto passare una giornata nella spiaggia cittadina. Adesso bisognerà attendere che rientri il divieto. Quest’ultimo resterà in vigore fino a quanto l’Arpa Puglia, incaricata di prelevare campioni d’acqua, non effettuerà esami per comprenderne i valori.

Foto Facebook Luca Mannarelli

