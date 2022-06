“Per risolvere l’annoso problema della presenza dei senzatetto lungo corso Italia bisogna subito trasferire l’area 51”. La richiesta è di Gino Cipriani del Movimento Riprendiamoci il futuro.

“Questo è uno dei motivi per evitare lo stazionamento sotto i portici delle Fal dei senzatetto 24 ore su 24 e ridare decoro ad una zona ormai diventata terra di nessuno – prosegue Cipriani – i cosiddetti “tavoli tecnici” non hanno mai sortito alcuna risoluzione dell’ormai atavico problema di corso Italia. Il Comune dice che i senzatetto che stazionano sotto i portici delle Fal rifiutano interventi sociali, ma è il Comune che deve risolvere questa problematica per evitare lo scempio quotidiano”. Cipriani ricorda che sono state raccolte firme ed è stato chiesto più volte al Comune di intervenire. “Ma nulla è stato ancora fatto”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.