Sono stanchi i residenti del rione Libertà, in particolare quelli che vivono in prossimità di piazza Redentore. Ogni mattina nei portoni viene trovato di tutto: urina, preservativi e persino escrementi.

“Non è solo un problema di piazza Redentore – spiegano i residenti – ma di tutti i condomini che affacciano su strade e piazze frequentate di notte. È uno scempio. Abbiamo chiesto continui controlli ma nulla. Qui i politici pensano solo a farsi i selfie e ad usare le piazze per le campagne elettorali”.

Senza dimenticare gli atti vandalici nei confronti delle auto lasciate parcheggiate in strada. “Siamo esasperati – concludono – ma come è possibile che nessuno intervenga a garantire sicurezza a noi residenti? Come è possibile che ogni giorno dobbiamo ritrovarci persino gli escrementi nei portoni”.

