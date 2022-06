Solo pochi giorni fa Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di gestione di Torre Guaceto aveva pubblicato un post : “Cerchiamo collaboratori e collaboratrici che abbiano “garbo, motivazione e competenza”. E oggi comunica: “Abbiamo avuto pochissime adesioni. Quasi pari al numero delle unità richieste. Che situazione disastrosa. La società che ha raccolto le domande per conto del consorzio ci passerà nominativi selezionati e noi potremo in alcuni casi scegliere e in altri prendere chi si è presentato perché non ci sono altre possibilità. Le assunzioni avverranno in questi giorni”.

I ragazzi faranno un breve corso di formazione tenuto da slow food e dal consorzio di Gestione di Torre guaceto per le varie competenze. “Speriamo dal prossimo week end di aprire parcheggio e lido e di partire”, aggiunge.

In particolare le selezioni hanno riguardato due addetti alla manutenzione e pulizia spiagge, 3 assistenti spiaggia; tre baristi, un capo barista, 5 aiuto parcheggio e un cassiere. “Abbiamo dei contratti assolutamente regolari di 6 ore al giorno, nel caso dei bagnini addirittura 5 – prosegue – Non è previsto un minuto in più e se mai ci dovessero essere straordinari saranno tutti pagati. In quanto ente pubblico non possiamo permetterci irregolarità. Se ad un ragazzo non vanno bene 900 – 1000 euro (come da contratto nazionale) di lavoro nette per metà giornata di lavoro c’è qualcosa che non va. Abbiamo due turnazioni quindi ogni lavoratore segue la metà della giornata lavorativa complessiva”.