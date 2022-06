Dopo le polemiche della scorsa settimana per la mega “paninoteca” mobile che era stata piazzata a Pane e pomodoro, i vincitori del bando del Comune hanno sistemato ieri il primo dei tre food truck, seguendo il modello proposto al bando. Si tratta di una piccola struttura dove i gestori potranno offrire cibi e bevande fino a notte. Con prezzi che sembrano più “popolari” rispetto a quelli proposti a Torre Quetta. In modo da garantire tre punti ristoro nella spiaggia di Pane e pomodoro, dopo la chiusura del bar.

La scorsa settimana i concessionari avevano portato una mega paninoteca, non rispettando quanto proposto nel bando. Il Comune è subito intervenuto obbligandoli a rimuovere il mezzo e multandoli. Da ieri Pane e pomodoro ha il suo primo punto ristoro, in attesa degli altri. Intanto continua il divieto di balneazione a Pane e pomodoro, scattato ieri in seguito alle forti piogge.

