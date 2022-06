Fino a quindici minuti per percorrere corso Vittorio Emanuele, nel centro di Bari. Nell’ora di punta, intorno a mezzogiorno, la viabilità è letteralmente andata in tilt, su una strada già ristretta per tracciare le piste ciclabili: slalom continuo tra mezzi per lo scarico di merci in doppia fila, pedoni indisciplinati, rumore continuo di clacson e pochi agenti della polizia locale a gestire la situazione.

Continuano quindi i disagi per i baresi, che dureranno almeno altri cinque giorni, in vista dello show musicale Radionorba Battiti live 2022 che si svolgerà i prossimi 17 e 18 giugno sul lungomare Imperatore Augusto. Infatti per preparare la manifestazione è stato necessario chiudere al traffico un tratto di litorale sotto il teatro Margherita, un’ordinanza contenente le limitazioni alla sosta e al transito durante la manifestazione.

Il sindaco Antonio Decaro ieri però ha chiesto di pazientare, in cambio della visibilità nazionale in diretta su Italia1. “Saranno delle immagini suggestive e abbiamo interesse a far vedere la nostra città. Questi eventi ci hanno fatto diventare un polo turistico. I dati del turismo di quest’anno – completa il sindaco – saranno notevolmente maggiori rispetto al 2019 quando abbiano registrato un record storico”.

Inevitabili però le proteste dei residenti. “Sono ormai mesi, che tra il sabato e la domenica ci vediamo sopraffatti da divieti e limitazioni al traffico, che dopo un po’ diventano ingestibili, soprattutto per chi lavora e ha necessità di usare l’auto”, l’appello al sindaco sui social.

I divieti:

Dalle ore 5 del giorno 11 giugno alle 12 del 20 giugno, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul lungomare Imperatore Augusto, ambo i lati, nel tratto compreso tra piazzale IV Novembre e la stradina di accesso alla piazza Mercantile (compresa tra i Giardini Croce Rossa Italiana ed i campetti di calcio Michele Fazio).

Dalle ore 8 del giorno 11 giugno alle 12 del 20 giugno, e comunque fino al termine delle esigenze, sono previste le seguenti limitazioni:

è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sul lungomare Imperatore Augusto, nel tratto compreso tra la stradina di accesso a piazza Mercantile (tra i giardini Croce Rossa Italiana e i campetti di calcio “Michele Fazio”) e piazza IV Novembre;

è CONSENTITO IL TRANSITO sul lungomare Imperatore Augusto, stradina di accesso alla piazza Mercantile (tra i Giardini Croce Rossa Italiana ed i campetti di calcio Michele Fazio) per le operazioni di carico e scarico sulla piazza Mercantile e piazza Ferrarese con le stesse modalità previste per il varco di via Genovese;

è istituito l’obbligo di “FERMARSI E DARE PRECEDENZA” e “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” su via Genovese in prossimità dell’intersezione con il lungomare Imperatore Augusto per i veicoli che provengono dal centro storico;

Dalle ore 8 del giorno 11 giugno alle 8 del 14 giugno, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “SENSO UNICO DI MARCIA” sul lungomare Imperatore Augusto, nel tratto compreso tra il molo Sant’Antonio e piazzale IV Novembre, con direzione di marcia in direzione di piazzale IV Novembre per la parte di carreggiata lato mare, purché non siano posizionati allestimenti che creino pregiudizio per il transito veicolare;

I giorni 16, 17 e 18 giugno, dalle ore 14 alle 24, in occasione delle prove e dello svolgimento della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” su via Genovese;

I giorni 17 e 18 giugno, dalle ore 14 alle ore 24, in occasione dello svolgimento della manifestazione, e comunque fino al termine delle esigenze:

è istituito la “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” su corso Vittorio Emanuele II, in prossimità dell’intersezione con corso Cavour, per i veicoli con direzione di marcia verso piazzale IV Novembre;

è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

– piazzale IV Novembre;

– corso Cavour, tratto di carreggiata con senso di marcia compreso tra il prolungamento via Piccinni e piazzale IV Novembre;

lungomare sen. A. Di Crollalanza, tratto compreso tra il molo San Nicola e piazzale IV Novembre;

È CONSENTITA LA SOSTA per i veicoli al servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte munite di regolare contrassegno di riconoscimento, sull’area di sosta delimitata tra le due carreggiate di corso Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante.

L’AMTAB S.p.A. informa che per consentire le operazioni di montaggio del palco in occasione della manifestazione musicale “RADIONORBA BATTITI LIVE 2022”, dalle ore 08:00 di martedì 14 alle ore 14:00 di venerdì 17 giugno 2022, i bus della navetta “A” effettueranno la seguente variazione di percorso:

navetta “A” in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, piazza Massari, a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, inversione di marcia davanti alla Camera di Commercio, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno da corso de Tullio, lungomare Imperatore Augusto).

