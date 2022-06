E’ stato vittima di un’aggressione al Parco Rossani solo qualche giorno fa. Ad Andrea, un 17enne di Bari, è stato sferrato un pugno in faccia “senza alcun motivo”. Aggredito da una banda di ragazzi molesti, “che avevano solo voglia di litigare e fare a botte”. Andrea ha voluto raccontare la sua storia a Borderline24 e l’aggressione da lui subita al parco Rossani: “Io stavo semplicemente guardando il mio telefono. Sono stato spinto e picchiato da un 20enne, quasi sicuramente, sotto l’effetto di droga. Sono semplicemente riuscito a difendermi, parare i colpi e per difesa sferrarne alcuni”.

“Posso solo dire – continua Andrea- che in quel parco non mi sento al sicuro, nonostante la presenza di telecamere e i continui controlli della polizia. Io sono riuscito a difendermi, ma chi è magari più piccolo potrebbe trovarsi sicuramente in difficoltà. Ho assistito a parecchie liti tra ragazzi: durante una di queste, lo scorso aprile, un mio coetaneo ha subito gravi danni alla vista”.

Andrea racconta che nel parco c’è molta gente della sua età: ragazzi di tutti i quartieri. “Non mi sento di consigliarlo a chi è solo. Ho visto – prosegue – anche ragazzi che girano armati: io e il mio gruppo siamo stati minacciati da un ragazzo con il tirapugni, solo perché stavamo difendendo una ragazza. Meglio andare pronti con l’idea che si potrebbe fare a botte. E’ un peccato – conclude Andrea – perché il parco è molto bello. Si sta freschi, è ben organizzato ed è comodo per la sua posizione”.

